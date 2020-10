AmaSanremo da stasera su Rai1: Morgan torna come giudice (Di giovedì 29 ottobre 2020) stasera su Rai1 alle 22:45 comincia AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara al 71° Festival di Sanremo: Morgan è uno dei giudici. Prende il via stasera su Rai1, alle 22:45, AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai Giovani in gara al 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Trasmesso in diretta anche su Radio2, per cinque giovedì a partire da oggi, AmaSanremo selezionerà i 10 artisti che accederanno alla serata finale del 17 dicembre, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. E poi da lì il grande salto a Sanremo nella categoria "Nuove proposte". Per l'occasione tornerà a Sanremo anche Morgan, in compagnia di Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020)sualle 22:45 comincia, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara al 71° Festival di Sanremo:è uno dei giudici. Prende il viasu, alle 22:45,, il nuovo progetto dedicato ai Giovani in gara al 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Trasmesso in diretta anche su Radio2, per cinque giovedì a partire da oggi,selezionerà i 10 artisti che accederanno alla serata finale del 17 dicembre, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. E poi da lì il grande salto a Sanremo nella categoria "Nuove proposte". Per l'occasione tornerà a Sanremo anche, in compagnia di Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la ...

