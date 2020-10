Vuelta 2020, decima tappa: percorso e altimetria (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’altimetria della decima tappa della Vuelta 2020, lunga 185 chilometri da Castro Urdiales a Suances. Una frazione che non presenta particolari difficoltà, ma non per questo si concluderà certamente in una volata a gruppo compatto. L’unico GPM ufficiale è infatti l’Alto de San Cipriano (4,3 km al 5% medio) che si conclude quando mancano ancora 60 km al traguardo, ma gli ultimi due chilometri presentano quasi interamente una pendenza del 5% che potrebbe mettere in difficoltà i velocisti puri prima delle ultime centinaia di metri pianeggianti. decima tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’delladella, lunga 185 chilometri da Castro Urdiales a Suances. Una frazione che non presenta particolari difficoltà, ma non per questo si concluderà certamente in una volata a gruppo compatto. L’unico GPM ufficiale è infatti l’Alto de San Cipriano (4,3 km al 5% medio) che si conclude quando mancano ancora 60 km al traguardo, ma gli ultimi due chilometri presentano quasi interamente una pendenza del 5% che potrebbe mettere in difficoltà i velocisti puri prima delle ultime centinaia di metri pianeggianti.: ORARI, TV E STREAMING L’della

