Un paese sotto choc | addio Alex | morto a 18 anni mentre tornava da scuola

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre 2020, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, dove, in via Desman,Trovò ha perso la vita a soli diciotto. Il giovane stava rientrando a casa dopo la mattinata trascorsa a(da oggi, a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus e in base al nuovo dpcm del premier Giuseppe Conte, avrebbe iniziato a seguire le lezioni online) quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la sua moto è andata schiantarsi contro un’auto guidata da un 44enne residente a Santa Maria di Sala.Il violentissimo impatto con il veicolo, una Volkwagen Tiguan, ha fatto sbalzarea terra contro un muretto a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, ...