Streaming Web Juventus – Barcellona dove vedere diretta live Tv Gratis No Rojadirecta Sky o Dzan?

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arthur alla Juve, Pjanic al: il pirotecnico affare ha acceso gli entusiasmi delle tifoserie. È presto per capire chi si sia avvantaggiato. Arthur va a intermittenza in bianconero, è ancora da capire quanto può contribuire al progetto di Pirlo. Pjanic fatica a entrare nel cuore del Barça: ora è un comprimario, una seconda scelta. Oggi aspettiamo diMire titolare all’Allianz Stadium, giusto per riprendersi un minimo di spazio vitale. Il valore tecnico dei due cervelli è assodato, ma ciò che ha dato vigore allo scambio è anche una parola magica: plusvalenza. Per qualsiasi ds è il sogno, nemmeno tanto proibito: con accortezza e buona volontà, una plusvalenza non si nega a nessuno. Nel caso ArthurPjanic, le cifre sono faraoniche: con il brasiliano il ...