Saipem | l’Ad Cao conferma moderato ottimismo Focus su rinnovabili e infrastrutture

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – E’ moderatamente ottimista l’outlook tracciato brevemente dall’AD di, Stefano Cao, durante la conference call per i risultati die nove mesi. “Come azienda abbiamo imparato a gestire la situazione creata dalla pandemia di Covid-19”, ha affermato il il numero uno dell’azienda di San Donato,ndo che dopo una fase di “attento studio e valutazione”, l’azienda “ha messo in campo una serie di azioni per fronteggiare la pandemia“. Cao hato che anche i rapporti con i clienti hanno subito una “evoluzione”, nel senso di una “maggiore condivisione e e comprensione” della situazione e dunque nel senso di un “rafforzamento” dei target comuni. L’Ad hato che ...