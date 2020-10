Roma-Cska Sofia, dove vederla in diretta tv e probabili formazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Precedenti, formazioni e info tv streaming del match di Europa League Roma-Cska Sofia, in programma giovedì 29 ottobre, ore 21 Secondo impegno nel girone A di Europa League per la Roma, che ospita il Cska Sofia. I giallorossi sono partiti bene in coppa con la vittoria per 2-1 in Svizzera contro lo Young Boys e … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Precedenti,e info tv streaming del match di Europa League, in programma giovedì 29 ottobre, ore 21 Secondo impegno nel girone A di Europa League per la, che ospita il. I giallorossi sono partiti bene in coppa con la vittoria per 2-1 in Svizzera contro lo Young Boys e … L'articolo proviene da YesLife.it.

