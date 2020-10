Real Sociedad, Alguacil: “Napoli squadra di grande livello, ma abbiamo grande fiducia” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Napoli domani affronterà il difficile esame di Europa League, a provare la forza dei partenopei sarà la Real Sociedad di David Silva. Il tecnico degli spagnoli, Imanol Alguacil, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita."GIOCHIAMO IN MODO SIMILE"caption id="attachment 1043545" align="alignnone" width="1024" Alguacil, getty/caption"Volevamo essere presenti in Europa, ci siamo riusciti, ora abbiamo grande fiducia per domani, ci sentiamo preparati e faremo il meglio possibile ha dichiarato il tecnico della capolista spagnola. Dovremo mantenere il livello difensivo delle ultime gare. Se prendiamo i loro giocatori uno ad uno sono tutti di grande livello, gioca anche ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Napoli domani affronterà il difficile esame di Europa League, a provare la forza dei partenopei sarà ladi David Silva. Il tecnico degli spagnoli, Imanol, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita."GIOCHIAMO IN MODO SIMILE"caption id="attachment 1043545" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Volevamo essere presenti in Europa, ci siamo riusciti, orafiducia per domani, ci sentiamo preparati e faremo il meglio possibile ha dichiarato il tecnico della capolista spagnola. Dovremo mantenere ildifensivo delle ultime gare. Se prendiamo i loro giocatori uno ad uno sono tutti di, gioca anche ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pazienza: 'Bakayoko acquisto mirato, contro la Real Sociedad farei giocare Politano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pazienza: 'Bakayoko acquisto mirato, contro la Real Sociedad farei giocare Politano' - sportli26181512 : Gattuso: 'Con l'Az mazzata incredibile. Serve un grande #Napoli': Il tecnico azzurro alla vigilia della sfida di Eu… - sissibf_18 : RT @sscnapoli: ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli #UEL ?? #… - Vincenz17533543 : RT @sscnapoli: ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli #UEL ?? #… -