Porta un mazzo di fiori davanti a un cinema: “Fatelo in tutta Italia” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – Un mazzo di fiori e una lettera davanti al cinema, uno dei tanti chiusi in base al Dpcm varato dal Governo, con l’invito a replicare questo gesto davanti ai luoghi della cultura che rischiano di morire. A raccontare il gesto è il cinema Odeon di Bologna, con un post su Facebook. “Ieri sera abbiamo avuto l’onore di raccogliere all’ingresso del cinema questo grande regalo. Un mazzo di fiori che per noi è diventata una vera e propria fiaccola di speranza”, scrive l’Odean pubblicando una foto del dono e della lettera che lo accompagnava. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – Un mazzo di fiori e una lettera davanti al cinema, uno dei tanti chiusi in base al Dpcm varato dal Governo, con l’invito a replicare questo gesto davanti ai luoghi della cultura che rischiano di morire. A raccontare il gesto è il cinema Odeon di Bologna, con un post su Facebook. “Ieri sera abbiamo avuto l’onore di raccogliere all’ingresso del cinema questo grande regalo. Un mazzo di fiori che per noi è diventata una vera e propria fiaccola di speranza”, scrive l’Odean pubblicando una foto del dono e della lettera che lo accompagnava.

mazzo_0302 : tom che blocca la porta del bagno a fra ?????? #GFVIP - StefaniaStefyss : RT @Francyocchiver2: Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta. BUONANOTTE tesoro bello @canyaman1989… - Sabrina_Fenice : RT @Francyocchiver2: Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta. BUONANOTTE tesoro bello @canyaman1989… - Tonia83971674 : RT @Francyocchiver2: Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta. BUONANOTTE tesoro bello @canyaman1989… - AdinolfiANTONI2 : RT @Francyocchiver2: Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta. BUONANOTTE tesoro bello @canyaman1989… -

Ultime Notizie dalla rete : Porta mazzo Milano capitale italiana dei giochi di carte – MyMI.it MyMi Passo avanti per il polo scolastico

Il polo scolastico di Lugagnano, che fino a qualche anno fa a molti sembrava un «sogno» di non facile realizzazione, comincia sempre... Scopri di più ...

Magic The Gathering: Rinascita di Zendikar | Tiriamo le somme con Tian Fa Mun

Tiriamo le somme sul turbolento set Rinascita di Zendikar di Magic The Gathering insieme a Tian Fa Mun, giocatore professionista.

Il polo scolastico di Lugagnano, che fino a qualche anno fa a molti sembrava un «sogno» di non facile realizzazione, comincia sempre... Scopri di più ...Tiriamo le somme sul turbolento set Rinascita di Zendikar di Magic The Gathering insieme a Tian Fa Mun, giocatore professionista.