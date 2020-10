Nola, assembramenti all’esterno di un bar: multa per il titolare e dieci avventori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nola: il titolare di un bar e dieci avventori sono stati sanzionati nel corso dei controlli della Polizia nelle zone della movida. Domenica sera gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Duomo, corso Tommaso Vitale, piazza Giordano Bruno e nelle vie limitrofe interessate dalla movida. Nel corso dell’attività sono state identificate 17 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, e controllati 2 veicoli. I poliziotti sono intervenuti in corso Tommaso Vitale a Nola per una segnalazione di assembramenti all’esterno di un bar ed hanno sanzionato 9 persone poiché non rispettavano il distanziamento sociale, nonché il titolare del locale perché i ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 ottobre 2020): ildi un bar esono stati sanzionati nel corso dei controlli della Polizia nelle zone della movida. Domenica sera gli agenti del Commissariato dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Duomo, corso Tommaso Vitale, piazza Giordano Bruno e nelle vie limitrofe interessate dalla movida. Nel corso dell’attività sono state identificate 17 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, e controllati 2 veicoli. I poliziotti sono intervenuti in corso Tommaso Vitale aper una segnalazione diall’esterno di un bar ed hanno sanzionato 9 persone poiché non rispettavano il distanziamento sociale, nonché ildel locale perché i ...

NapoliToday : #Cronaca Assembramenti in un bar: multati proprietario e clienti - fattidinapoli : Napoli: Nola, assembramenti in un bar. Titolare e 10 avventori sanzionati - - ilgiornalelocal : Controlli della #polizia a #Nola Assembramenti in un bar: polizia sanziona titolare e clienti… - puntomagazine : Nel corso dell’attività sono state identificate 17 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, e controllati 2 vei… - Torrechannelit : Nola – Assembramenti in un bar: titolare e 10 avventori sanzionati -

Ultime Notizie dalla rete : Nola assembramenti Nola, assembramenti in un bar: polizia sanziona titolare e clienti ilgiornalelocale Assembramenti in un bar: multati proprietario e clienti

I poliziotti sono intervenuti lungo corso Tommaso Vitale a Nola per una segnalazione di assembramenti all’esterno di un bar ed hanno sanzionato nove persone poiché non rispettavano il distanziamento ...

Nola, assembramenti in un bar: polizia sanziona titolare e clienti

I poliziotti sono intervenuti in corso Tommaso Vitale a Nola per una segnalazione di assembramenti all’esterno di un bar ed hanno sanzionato 9 persone poiché non rispettavano il distanziamento sociale ...

I poliziotti sono intervenuti lungo corso Tommaso Vitale a Nola per una segnalazione di assembramenti all’esterno di un bar ed hanno sanzionato nove persone poiché non rispettavano il distanziamento ...I poliziotti sono intervenuti in corso Tommaso Vitale a Nola per una segnalazione di assembramenti all’esterno di un bar ed hanno sanzionato 9 persone poiché non rispettavano il distanziamento sociale ...