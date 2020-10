Manchester United-Lipsia 5-0; Red Devils travolgenti!

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Altro grande successo per i Reddi Solskjaer, che dopo il successo contro il PSG battono anche il, volando al primo posto solitario nel gruppo H. Mattatore di giornata Marcus Rashford, che entrato al 63° chiude la sfida con una pesantissima tripletta nel finale di gara. Il risultato finale,5-0, racconta della grande partita degli inglesi, che hanno pienamente meritato il successo finale. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (82° Tuanzebe), Lindelof, Maguire, Shaw; Matic (63° McTominay), Fred; Greenwood (63° Rashford), Pogba (82° Cavani), Van de Beek (68° Bruno Fernandes); Martial. All. Solskjær.(4-5-1): Gulacsi; ...

