Lecco | travolse e uccise Chiara | rischia più di sette anni di carcere

Ultime Notizie dalla rete : Lecco travolse

Il Giorno

Lecco, 28 ottobre 2020 - Chiesti 7 anni 1 mese e 10 giorni di condanna per il ragazzo che travolse e uccise Chiara Papini la giovane studentessa di Lecco, prima di fuggire. Oggi Chiara Papini avrebbe ...È fissata per oggi l’udienza preliminare per la morte della studentessa diciannovenne Chiara Papini, travolta sulle strisce pedonali in via Papa Giovanni XXIII lo scorso giovedì 21 maggio. La Procura ...