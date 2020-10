Karsdorp: “Voglio tornare a essere il giocatore di qualche anno fa” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il laterale della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il CSKA di Sofia. Ecco le parole di Karsdorp: “Non sono ancora il giocatore che la Roma aveva in mente quando mi ha acquistato, voglio tornare a essere il calciatore di qualche anno fa. Purtroppo ho avuto degli infortuni gravi che mi hanno impedito di esprimermi ai miei livelli. Adesso ho tanta fiducia e sono felice di giocare, ma devo ancora fare degli step per tornare a essere quel tipo di giocatore”. Foto: Twitter Roma L'articolo Karsdorp: “Voglio tornare a essere il giocatore di qualche ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il laterale della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il CSKA di Sofia. Ecco le parole di: “Non sono ancora ilche la Roma aveva in mente quando mi ha acquistato, voglioil calciatore difa. Purtroppo ho avuto degli infortuni gravi che mi himpedito di esprimermi ai miei livelli. Adesso ho tanta fiducia e sono felice di giocare, ma devo ancora fare degli step perquel tipo di”. Foto: Twitter Roma L'articolo: “Voglioildi...

