Inter, momenti opposti per Lukaku e Lautaro Martinez (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Momento di difficoltà per Lautaro Martinez Momento no per Lautaro Martinez che nella partita di ieri ha sbagliato un gol a porta vuota da due passi. Situazione opposta per Romelu Lukaku che, seppur non andando in gol, è riuscito ugualmente a sfoggiare una prestazione positiva. "L'impressione è che il belga – si è fermata a 9 la sua striscia di partite con gol in Europa – in questo momento potrebbe fare qualsiasi cosa e gli riuscirebbe, o quasi. Tutto il contrario del suo compagno d'area, Lautaro, che ha sprecato l'impossibile, compreso un tiro a porta vuota da un metro". (fonte: Repubblica)

