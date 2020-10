Innovazione: accordo Mip politecnico e Dwc per microformazione online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Labitalia) - A seguito di un accordo siglato fra le parti, gli iscritti alla piattaforma Digital work city avranno da oggi accesso ai programmi di formazione avanzata erogati dal Mip politecnico di Milano graduate school of business e, in particolare, ai moduli di microlearning, fruibili finora solo dagli studenti iscritti alla Business School. Nell'ambito di un progetto che prevede, in un prossimo futuro, l'accesso ad un più ampia offerta di corsi di formazione avanzata del Mip per i 'cittadini' della Digital work city, questo primo step della collaborazione consente agli iscritti alla piattaforma di ricevere moduli di sezioni video, che compongono corsi di aggiornamento professionale di alto livello. Mip è la graduate school of business del politecnico di Milano ed è considerata tra le migliori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Labitalia) - A seguito di unsiglato fra le parti, gli iscritti alla piattaforma Digital work city avranno da oggi accesso ai programmi di formazione avanzata erogati dal Mipdi Milano graduate school of business e, in particolare, ai moduli di microlearning, fruibili finora solo dagli studenti iscritti alla Business School. Nell'ambito di un progetto che prevede, in un prossimo futuro, l'accesso ad un più ampia offerta di corsi di formazione avanzata del Mip per i 'cittadini' della Digital work city, questo primo step della collaborazione consente agli iscritti alla piattaforma di ricevere moduli di sezioni video, che compongono corsi di aggiornamento professionale di alto livello. Mip è la graduate school of business deldi Milano ed è considerata tra le migliori ...

carlogiugovaz : RT @SupernovaeLabs: 'Il Paese innovatore. Un decalogo per reinventare l’Italia” : ecco il decalogo, scritto da Alfonso Fuggetta, con i temi… - startzai : RT @SupernovaeLabs: 'Il Paese innovatore. Un decalogo per reinventare l’Italia” : ecco il decalogo, scritto da Alfonso Fuggetta, con i temi… - SupernovaeLabs : 'Il Paese innovatore. Un decalogo per reinventare l’Italia” : ecco il decalogo, scritto da Alfonso Fuggetta, con i… - StartMagNews : Il colosso dei #semiconduttori Usa Advanced Micro Devices (#Amd) ha siglato un accordo per acquisire la rivale cali… - 2Disastro : RT @StartMagNews: Il colosso dei #semiconduttori Usa Advanced Micro Devices (#Amd) ha siglato un accordo per acquisire la rivale california… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione accordo Seminconduttori: Amd con Xilinx negli Usa sfiderà Intel. Il ruolo di Blackrock Startmag Web magazine Innovazione: accordo Mip politecnico e Dwc per microformazione online

Milano, 28 ott. (Labitalia) - A seguito di un accordo siglato fra le parti, gli iscritti alla piattaforma Digital work city avranno da oggi accesso ai programmi di formazione avanzata erogati dal Mip ...

AdSP Tirreno centrale: accordo con Agenzia dogane per l’attivazione di un Tavolo Tecnico Permanente

Pietro Spirito hanno siglato il Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Tavolo Tecnico Permanente, quale strumento organizzativo finalizzato a incrementare il confronto tra le due istituzioni e ...

Milano, 28 ott. (Labitalia) - A seguito di un accordo siglato fra le parti, gli iscritti alla piattaforma Digital work city avranno da oggi accesso ai programmi di formazione avanzata erogati dal Mip ...Pietro Spirito hanno siglato il Protocollo d’Intesa per l’attivazione del Tavolo Tecnico Permanente, quale strumento organizzativo finalizzato a incrementare il confronto tra le due istituzioni e ...