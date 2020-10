Grease | le 10 canzoni più belle da ascoltare e riascoltare

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lepiùdi: da Summer Nights a You're The One That I Want ripercorriamo insieme i 10 momenti più emozionanti dell'amatissimo musical con John Travolta e Olivia Newton-John. È uno dei musical di maggior successo della storia del cinema, considerato un vero e proprio cult capace di far innamorare intere generazioni: stiamo, ovviamente, parlando di, pellicola del 1978 tratta dal musical omonimo di Jim Jacobs e Warren Casey e diretta da Randal Kleiser. Il merito della sua fama? Oltre ai suoi protagonisti tra cui spiccano John Travolta e Olivia Newton-John e le irresistibili e colorate ambientazioni anni Cinquanta, sicuramente l'indimenticabile colonna sonora. Chi non ha mai canticchiato Tell me more, tell me more, passando dall'intonazione femminile a quella maschile o non ha ...