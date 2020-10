GFVip: Selvaggia Roma nega di avere il Covid ma è lei la positiva (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Soltanto qualche giorno fa abbiamo sentito Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 4, annunciare ai telespettatori che i nuovi ingressi in Casa nel reality più spiato d’Italia sarebbero stati rimandati a causa di un caso di sospetto Covid. Immediatamente è partito il toto nomi: chi è il positivo? Se sappiamo che così il prossimo venerdì 30 ottobre dovrebbero entrare due dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello, altresì sappiamo che i positivi non siano Stefano Bettarini ne Giulia Salemi. Ed è così che, se la matematica non è un’opinione, la positiva al Covid sarebbe dovuta essere Selvaggia Roma, che forse alcuni di voi conosceranno per essere la famosa ex fidanzata di Lenticchio, alla luce della ribalta a ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Soltanto qualche giorno fa abbiamo sentito Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 4, annunciare ai telespettatori che i nuovi ingressi in Casa nel reality più spiato d’Italia sarebbero stati rimandati a causa di un caso di sospetto. Immediatamente è partito il toto nomi: chi è il positivo? Se sappiamo che così il prossimo venerdì 30 ottobre dovrebbero entrare due dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello, altresì sappiamo che i positivi non siano Stefano Bettarini ne Giulia Salemi. Ed è così che, se la matematica non è un’opinione, laalsarebbe dovuta essere, che forse alcuni di voi conosceranno per essere la famosa ex fidanzata di Lenticchio, alla luce della ribalta a ...

trash_italiano : Già prevedo PROSSIMA PUNTATA - entrata di Bettarini, Salemi e Selvaggia Roma PUNTATA DOPO - scontro Selvaggia/Eli… - trash_italiano : PIERPAOLO, MOLLA LA PRESA. Appena ti avvicinerai ad un’altra tornerà lei correndo, proprio quando non avrà più atte… - ElLoRe9 : RT @BITCHYFit: Selvaggia Roma, dopo aver negato, confessa di aver mentito e di essere lei la concorrente del #GFVip positiva al Covid-19.… - marnatv : Ero scettica su Selvaggia Roma al #gfvip ma ero pronta a darle una possibilità anche dopo le cazzate dette su Insta… - dayanemello169 : Ma poi Selvaggia ha confermato stesso lei che non è stata in contatto con Stefano e Giulia! Quindi per quale motivo… -