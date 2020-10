Digital Security Festival | sicurezza informatica spiegata semplice 30 ottobre – 6 novembre 2020

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ha deciso di sfidare il periodo incerto l’organizzazione del “DSF –” per proporre anche quest’anno l’evento tech che tanto successo ha avuto l’anno scorso. Lo farà con la formula Online Edition con video conferenze e webinar online, dal 30al 6, con un ricco parterre di relatori e di argomenti. Non è un caso se lo slogandelè “Metti in, adatta e riconnetti”, i tre concetti che ogni persona, azienda, istituzione deve mettere alla base del proprio rilancio. Questo perché l’obiettivo dell’iniziativa è proprio la divulgazione della ...

Stanno andando a gonfie vele le iscrizioni ai webinar del "DSF – Digital Security Festival" con la formula Online Edition, dal 30 ottobre al 6 novembre, con un ricco parterre di relatori e di ...