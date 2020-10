Dialogo tra Montalbano e Catarella sul lockdown mentale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Erina appina passata tri juorna dal ‘nuncia del coperifoca e Muntilbano, quanno non faticave, si mittiva in casi commo n’antiana e faciva cuse da antiana. Livie eri ristate a Ginova bluccata pirchia haviva poia scantu di non poterisi arriturnari. La mudalitate loccodanna eri turnata stantanea commo quanno la sira si appiccia la lucia quanno venne scura. Pariva quase na cusa naturalia e a Muntilbano ci faciva metu. Ma la pandimia nun haviva firmata la linnea tilifoniche che eri vullenta commo la linnea otta. “Duttuti, dutturi, havia vista a Montilusa, havivano assaltata la pruvincia… “. Muntilbano: “L’assalta ai furna, Catarè”. Catarelli: “Pirchia c’havina i furnara?”. M: “Catarè, parla in sinsa lata”. C: “Ia parlave da n’ata latata: la ginta s’ammore di famma”. M: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Erina appina passata tri juorna dal ‘nuncia del coperifoca e Muntilbano, quanno non faticave, si mittiva in casi commo n’antiana e faciva cuse da antiana. Livie eri ristate a Ginova bluccata pirchia haviva poia scantu di non poterisi arriturnari. La mudalitate loccodanna eri turnata stantanea commo quanno la sira si appiccia la lucia quanno venne scura. Pariva quase na cusa naturalia e a Muntilbano ci faciva metu. Ma la pandimia nun haviva firmata la linnea tilifoniche che eri vullenta commo la linnea otta. “Duttuti, dutturi, havia vista a Montilusa, havivano assaltata la pruvincia… “. Muntilbano: “L’assalta ai furna, Catarè”. Catarelli: “Pirchia c’havina i furnara?”. M: “Catarè, parla in sinsa lata”. C: “Ia parlave da n’ata latata: la ginta s’ammore di famma”. M: ...

la_Biennale : 'Se qualcuno oggi dice che sono un bravo designer è perché ho avuto una formazione da artista.' Un saluto commosso… - panettos : RT @Acidelius: Al servizio dei cittadini!! '- Porca puttana, se si avvicinano gli facciamo vedere noi' '- Se Porca puttana si avvicinano u… - soteros1 : RT @Acidelius: Al servizio dei cittadini!! '- Porca puttana, se si avvicinano gli facciamo vedere noi' '- Se Porca puttana si avvicinano u… - napolista : Dialogo tra #Montalbano e #Catarella sul lockdown mentale La mudalitate loccodanna eri turnata stantanea commo quan… - stefi_idlab : #Repost @bottomuptorino · · · I locali non utilizzati di via Medici 28, a Torino, saranno trasformati in un nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Giornata del dialogo tra Islam e Cristianesimo: eventi e iniziative in Italia DailyMuslim.it Internet un diritto umano: dialogo tra Sassoli, Von der Leyen e Prodi

“Accesso a Internet: un nuovo diritto umano” . Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Professore Romano Prodi, con la ...

Comune Crotone. Prosegue dialogo con l’Azienda sanitaria provinciale

Dopo il primo incontro nel palazzo comunale di Crotone, prosegue la sinergia tra Comune e Azienda sanitaria provinciale. Lo scorso 22 ottobre gli assessori alla Tutela della Salute Carla Cortese e ...

“Accesso a Internet: un nuovo diritto umano” . Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Professore Romano Prodi, con la ...Dopo il primo incontro nel palazzo comunale di Crotone, prosegue la sinergia tra Comune e Azienda sanitaria provinciale. Lo scorso 22 ottobre gli assessori alla Tutela della Salute Carla Cortese e ...