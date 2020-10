Crollo dei casi di influenza | Rezza | “Grazie a dpi e distanziamento”

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “Le misure che vengono poste in atto per ridurre la circolazione di SARS-CoV-2 possono diminuire anche la circolazione di altri virus”. Risponde così Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, interpellato dall’agenzia Dire in merito ad uno studio britannico secondo cui, a causa del Covid-19, i casi di influenza sarebbero “crollati del 98% in tutto il mondo”, in occasione del webinar ‘La prevenzione come pilastro della sostenibilità’, promosso dalla rivista di politica sanitaria ‘Italian Health Policy Brief‘ (IHPB). “L’R0 del virus influenzale è anche inferiore a quello del Covid, parlo chiaramente di influenza stagionale e non pandemica- ha spiegato Rezza- Però c’è un coefficiente di dispersione diverso, ovvero sia mentre con l’influenza ogni persona infetta tende ad infettarne altre, con il Covid abbiamo il fenomeno dei ‘super diffusori’, che sono sostanzialmente il 10% degli infetti. Quindi, in qualche modo, è più facile con misure di distanziamento sociali molto rigide bloccare o quantomeno ridurre la circolazione del SARS-CoV-2, più difficile con l’influenza”.