Covid in Campania | oggi 2 427 positivi e 17 morti | 334 casi in meno con 249 tamponi in più

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il record di ieri, il Covid fa registrare 2.427 nuovi positivi su 11.569 tamponi effettuati, 334 in meno di ieri con 249 tamponi in più

Sono circa 150 i militari del Raggruppamento Campania impiegati nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" che da ieri sera e fino al 4 novembre sono operativi per garantire il rispetto delle misure ...

Campania - Covid, frena incremento contagi, ma sempre numerosi: oggi 2427 positivi

Frenata l'incremento giornaliero dei contagi Covid rispetto al record di ieri, quando sono stati rilevati 2.761 nuovi positivi su 14.781. Oggi il bollettino registra 2.427 casi, di cui solo 31 ...

