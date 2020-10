Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano: “Marco De Angelis ha la febbre molto alta, non riesce neanche a parlare. Ma io non mi ritiro” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Marco De Angelis ha la febbre alta, non riesce neanche a parlare“. A rivelarlo è Vittoria Schisano che, in una diretta Instagram con Giovanni Ciacci, ha spiegato che il suo partner a Ballando con le Stelle sta male. Il ballerino si è sentito male sabato scorso, subito dopo la puntata, e ancora non si è ripreso ma, a suo dire, non si tratterebbe di Covid bensì di una grave intossicazione alimentare. Le sue condizioni di salute non sono buone e non si sa ancora se riuscirà a rimettersi per la puntata di sabato sera: è l ‘ennesimo imprevisto per il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ha già dovuto fare i conti con diversi casi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Marco Deha la, non“. A rivelarlo èche, in una diretta Instagram con Giovanni Ciacci, ha spiegato che il suo partner acon lesta male. Il ballerino si è sentito male sabato scorso, subito dopo la puntata, e ancora non si è ripreso ma, a suo dire, non si tratterebbe di Covid bensì di una grave intossicazione alimentare. Le sue condizioni di salute non sono buone e non si sa ancora se riuscirà a rimettersi per la puntata di sabato sera: è l ‘ennesimo imprevisto per il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ha già dovuto fare i conti con diversi casi di ...

