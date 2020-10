Adriana Volpe single | ‘Lei e suo marito Roberto Parli si sono lasciati’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Voci su di una Adriana Volpe single. La stampa di gossip fa sapere che una crisi presente da tempo con Roberto Volpi è sfociata nella separazione. Rimbalza una voce che, con insistenza, riferisce di una Adriana Volpe single. La conduttrice televisiva si sarebbe lasciata con Roberto Parli, che aveva sposato nel 2008. I due hanno … L'articolo Adriana Volpe single ‘Lei e suo marito Roberto Parli si sono lasciati’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Voci su di una. La stampa di gossip fa sapere che una crisi presente da tempo conVolpi è sfociata nella separazione. Rimbalza una voce che, con insistenza, riferisce di una. La conduttrice televisiva si sarebbe lasciata con, che aveva sposato nel 2008. I due hanno … L'articolo‘Lei e suosilasciati’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

katyspearl : prossima edizione: - k, antonella e tommy opinionisti. - adriana volpe alla condizione. #GFVIP - eliscimmiotta : Oppini mi ricorda in un punto Adriana Volpe. C'è per tutti e per lui nessuno #gfvip - moonflovers : sono cinque minuti che fisso attentamente adriana volpe che balla con antonella elia che la guarda dietro #gfvip - AlessiofFratini : Ma se al posto di pupo come opinionista ci fosse stata Adriana Volpe sarebbe stato bellissimo… lei e Antonella avre… - epifaniocorona : Scusate: ma Adriana Volpe è già uscita dalla casa? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati: retroscena e dettagli Gossip e Tv Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati: retroscena e dettagli

Matrimonio al capolinea: a darne conferma è il magazine Chi, che spiega che la coppia è definitivamente scoppiata ...

Adriana Volpe mette un punto: è finita con il marito Roberto Parli

Il settimanale Chi aveva annunciato la grave crisi in cui erano sprofondati Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La conduttrice, che lo scorso anno ha partecipato alla quarta edizione del Grande ...

Matrimonio al capolinea: a darne conferma è il magazine Chi, che spiega che la coppia è definitivamente scoppiata ...Il settimanale Chi aveva annunciato la grave crisi in cui erano sprofondati Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La conduttrice, che lo scorso anno ha partecipato alla quarta edizione del Grande ...