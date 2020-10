Vettel e la ‘teoria del complotto’: perché il tedesco è più lento di Leclerc? (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel confronto diretto Leclerc ‘domina’ su Vettel. Come si spiega la differenza nelle prestazioni dei due piloti della Ferrari? Dopo la gara a Portimao Sebastian Vettel ha sganciato la bomba sulla Ferrari sollevando un velato sospetto su una disparità di trattamento con Leclerc. Una bomba non del tutto disinnescata da Binotto, che ha puntualizzato e chiarito che non c’è alcuna differenza tra le due monoposto. Va anche detto che con queste precisazioni lo stesso Binotto ha scaricato parte delle responsabilità sul pilota tedesco, che non sarebbe in grado di gestire una vettura che il giovane Leclerc ha portato appena fuori dal podio. I dubbi di Vettel Seb ha evidenziano, in maniera polemica, che lui fatica a trovare il ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel confronto diretto‘domina’ su. Come si spiega la differenza nelle prestazioni dei due piloti della Ferrari? Dopo la gara a Portimao Sebastianha sganciato la bomba sulla Ferrari sollevando un velato sospetto su una disparità di trattamento con. Una bomba non del tutto disinnescata da Binotto, che ha puntualizzato e chiarito che non c’è alcuna differenza tra le due monoposto. Va anche detto che con queste precisazioni lo stesso Binotto ha scaricato parte delle responsabilità sul pilota, che non sarebbe in grado di gestire una vettura che il giovaneha portato appena fuori dal podio. I dubbi diSeb ha evidenziano, in maniera polemica, che lui fatica a trovare il ...

