Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus

Leggi su panorama

(Di martedì 27 ottobre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusGENOA (2)Petar Brlek e Darian MalesHELLAS VERONA (1)Koray GuntherINTER (1)Milan SkriniarJUVENTUS (1)Cristiano Ronaldo MILAN (3)Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Jens-Petter HaugePARMA (7)Juan Francisco Brunetta, Jacopo Dezi, Roberto Inglese, Lautaro Rodrigo Valenti, Bruno Alves, Yordan Osorio e Matteo ScozzarellaROMA (2)Amadou Diawara e Riccardo Calafiori SASSUOLO (1)Jeremy ToljanSPEZIA ...