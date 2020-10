Seconda ondata Covid, la politica non ha la più pallida idea di cosa occorra fare (Di martedì 27 ottobre 2020) Non vorrei fare la parte di quello che spara sulla Croce Rossa notando come il ras della comunicazione di Palazzo Chigi Rocco Casalino – che apprendiamo purtroppo positivo al Coronavirus (auguri) – non riesca più “a toccar palla”, mentre ci addentriamo nella Seconda fase della pandemia. Sintomo altamente preoccupante di un generale malessere che affligge la compagine governativa. Insomma, siamo lontani dalla fortunata congiunzione astrale di inizio anno, in cui venivano operate scelte chiare e convincenti, seppure drastiche, e il comunicatore capo di cui sopra poteva lavorare efficacemente alla costruzione del “fenomeno Giuseppi Conte”. Intanto il popolo italiano si confermava perfetto nelle sceneggiature di epopee a breve durata; sicché per qualche mese ha saputo recitare impeccabilmente il ruolo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Non vorreila parte di quello che spara sulla Croce Rossa notando come il ras della comunicazione di Palazzo Chigi Rocco Casalino – che apprendiamo purtroppo positivo al Coronavirus (auguri) – non riesca più “a toccar palla”, mentre ci addentriamo nellafase della pandemia. Sintomo altamente preoccupante di un generale malessere che affligge la compagine governativa. Insomma, siamo lontani dalla fortunata congiunzione astrale di inizio anno, in cui venivano operate scelte chiare e convincenti, seppure drastiche, e il comunicatore capo di cui sopra poteva lavorare efficacemente alla costruzione del “fenomeno Giuseppi Conte”. Intanto il popolo italiano si confermava perfetto nelle sceneggiature di epopee a breve durata; sicché per qualche mese ha saputo recitare impeccabilmente il ruolo del ...

fattoquotidiano : Quando a giugno Salvini diceva: “Perché dovrebbe esserci una seconda ondata? Inutile continuare a terrorizzare le p… - fattoquotidiano : “Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del C… - ilfoglio_it : L’estate sprecata di Salvini (“non ci sarà una seconda ondata, inutile terrorizzare le persone”) ci dice quanto si… - MiTomorrow : Una seconda ondata con nuove restrizioni che per molti suonano già come un funerale annunciato: dove si è sbagliato… - FattodelGargano : ? ULTIM'ORA? #Covid19 seconda ondata, ecco quanti pazienti ci sono a Casa Sollievo e quanti positivi in città.… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Coronavirus, Santa Croce: 100 test gratuiti per dipendenti comunali

“Per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e per la tutela della cittadinanza questa mi è sembrata una cosa quasi scontata da fare, in questa seconda ondata. Perché se a marzo, con questi ...

L’estate sprecata per la lotta al virus

Il duro lavoro che il sistema sanitario e gli ospedali stanno facendo per offrire una risposta efficace alla seconda, minacciosa fase dell ... Anche quando i contagi secondari, generati dall’ondata di ...

“Per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e per la tutela della cittadinanza questa mi è sembrata una cosa quasi scontata da fare, in questa seconda ondata. Perché se a marzo, con questi ...Il duro lavoro che il sistema sanitario e gli ospedali stanno facendo per offrire una risposta efficace alla seconda, minacciosa fase dell ... Anche quando i contagi secondari, generati dall’ondata di ...