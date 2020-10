Scuola, la nuova circolare: se in isolamento o in quarantena i prof devono fare didattica a distanza (Di martedì 27 ottobre 2020) didattica a distanza in quarantena. Nel caos che sta travolgendo il mondo della Scuola, arrivano altre disposizioni. Come al solito, si agisce a singhiozzo, ogni giorno una novità. E anche concetti ripetitivi, visto che alcune situazioni si sono già ampiamente verificate. Il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare. Riguarda il caso in cui il docente sia in isolamento fiduciario perché alcuni alunni o studenti hanno il Covid, risultando positivi al test. «Le prestazioni lavorative dei docenti si sostanziano nelle attività di didattica digitale integrata per garantire la realizzazione in concreto del diritto all’istruzione». Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020)in. Nel caos che sta travolgendo il mondo della, arrivano altre disposizioni. Come al solito, si agisce a singhiozzo, ogni giorno una novità. E anche concetti ripetitivi, visto che alcune situazioni si sono già ampiamente verificate. Il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione ha diffuso una. Riguarda il caso in cui il docente sia infiduciario perché alcuni alunni o studenti hanno il Covid, risultando positivi al test. «Le prestazioni lavorative dei docenti si sostanziano nelle attività didigitale integrata per garantire la realizzazione in concreto del diritto all’istruzione». Nei casi dicon sorveglianza attiva ...

