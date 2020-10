Sampdoria da sogno | la stagione 2019 20 è un lontano ricordo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Le tre vittorie consecutive hanno fatto volare lain classifica. Un inizio dain controtendenza con la passata. Il confronto Al fischio finale di-Benevento molti saranno tornati con la mente all’inizio della scorsadove i blucerchiati ottennero solo tre punti in sette partite. Il calendario difficile che attendeva gli uomini di Ranieri non faceva ben sperare, ma laha ribaltato le aspettative, e con tre vittorie consecutive ha rilanciato la classifica con una partenza opposta a quella dello scorso anno. Mettendo a confronto le classifiche di questo e dello scorso campionato, dopo cinque giornate, la differenza è abissale e laè seconda solo al Milan per ...

