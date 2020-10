Redmi Note 9S riceve finalmente la MIUI 12 | anche in Italia

(Di martedì 27 ottobre 2020)9s si aggiorna alla12 in versione stabile in: dopo i primi avvistamenti e l'arrivo in Europa,toccaagli utentini accogliere l'ultima major release del software dell'azienda cinese. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

alejand25239037 : A sumakina L aputamadre E stupida X iaomi redmi note 8 - laricciaemora : @PadfootBlack__ xiaomi redmi note 8 o forse 8+ non ricordo - sukachikin : @tanyainrl Redmi note 4x, oppo A5s - stoccheropaolo : @_IL_DIGA_ Ciao scusa il disturbo. Avevo intenzione di prendere un redmi note 9....calcola che il telefono lo uso p… - mr_myro : @eiaculatio Avevo scordato questo piccolo particolare ?? Xiaomi ormai è top in tutto dal redmi note al MI, vai tranquillo -

Ultime Notizie dalla rete : Redmi Note

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Confronto completo dei dati tra i modelli Redmi Note 9S (Redmi Note 9 Pro) vs Realme 6 vs Oppo Realme 5 Pro: scopriamo tutte le differenze tecniche, il confronto prezzi e informazioni utili per scegli ...