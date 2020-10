Possibile focolaio alla Lazio: in dieci non si allenano (Di martedì 27 ottobre 2020) Una Lazio in emergenza è quella che domani affronterà il Brugge nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Come riporta gianlucadimarzio.com, dieci giocatori non si sono allenati in via precauzionale. Cataldi, Strakosha, Luis Alberto, Andreas Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Armini ed Escalante non hanno preso parte all’allenamento in via precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi svolti in mattinata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Unain emergenza è quella che domani affronterà il Brugge nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Come riporta gianlucadimarzio.com,giocatori non si sono allenati in via precauzionale. Cataldi, Strakosha, Luis Alberto, Andreas Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Armini ed Escalante non hanno preso parte all’allenamento in via precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi svolti in mattinata. L'articolo ilNapolista.

