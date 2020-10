Piero Giorgi non si trova, il disperato appello della figlia: ”Se senti freddo e non riesci a muoverti, chi ti copre, papà?’ (Di martedì 27 ottobre 2020) “Ciao papà, se senti freddo e non riesci a muoverti chi ti copre papà? Io sto impazzendo lo sai, sì?”: inizia così il nuovo, disperato appello della figlia di Piero Giorgi, l’uomo affetto dal morbo di Parkinson scomparso da casa sabato 24 ottobre in zona Axa Malafede. L’uomo è anche non è udente e la sua assenza sta facendo preoccupare tantissimo i familiari. “Perché non ti ho parlato di tante cose, perché ultimamente presa dai bambini mi vedevi poco e sempre indaffarata, perché prima che sparissi mi hai chiesto di sistemarti i capelli e io non ho potuto farlo – prosegue la figlia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) “Ciao papà, see nonchi tipapà? Io sto impazzendo lo sai, sì?”: inizia così il nuovo,di, l’uomo affetto dal morbo di Parkinson scomparso da casa sabato 24 ottobre in zona Axa Malafede. L’uomo è anche non è udente e la sua assenza sta facendo preoccupare tantissimo i familiari. “Perché non ti ho parlato di tante cose, perché ultimamente presa dai bambini mi vedevi poco e sempre indaffarata, perché prima che sparissi mi hai chiesto di sistemarti i capelli e io non ho potuto farlo – prosegue la...

