Mario Balotelli la tocca piano sulla lite tra il fratello Enock e Guenda (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli appassionati di calcio forse già lo sapevano, ora lo sanno anche i tantissimi fan del Grande fratello Vip 5: ogni volta che parla, Mario Balotelli non è mai banale, anzi. Era dunque prevedibile che il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani per fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah scatenasse il finimondo, complice una battuta non proprio riuscitissima (per usare un triplo eufemismo) nei confronti di Dayane Mello. La questione si è poi trascinata fino a domenica, quando seduti a tavola Guenda ha chiesto a Enock di dissociarsi da quanto detto dal fratello, ricevendo in cambio una sfuriata sia da parte del fratello di SuperMario sia da Patrizia De Blanck. Il nuovo intervento ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli appassionati di calcio forse già lo sapevano, ora lo sanno anche i tantissimi fan del GrandeVip 5: ogni volta che parla,non è mai banale, anzi. Era dunque prevedibile che il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani per fare una sorpresa alBarwuah scatenasse il finimondo, complice una battuta non proprio riuscitissima (per usare un triplo eufemismo) nei confronti di Dayane Mello. La questione si è poi trascinata fino a domenica, quando seduti a tavolaha chiesto adi dissociarsi da quanto detto dal, ricevendo in cambio una sfuriata sia da parte deldi Supersia da Patrizia De Blanck. Il nuovo intervento ...

