Lindsey Vonn mostra cellulite e rotolini | “Orgogliosa del mio corpo 100% naturale”

In costume Lindsey Vonn ha un fisico strepitoso. In vacanza con il compagno e alcuni amici per festeggiare il suo 36esimo compleanno, in costume ha sfoggiato curve da capogiro. Gli hater si sono concentrati come al solito su qualche piccolo inestetismo, senza rispramiare commenti pesanti. Le loro parole non sono piaciute alla sciatrice statunitense, che è passata al contrattacco postando gli scatti in cui la cellulite è più evidente: "Niente Botox, niente riempitivi, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente. Sono 100% naturale e 100% Lindsey" ha scritto. La Vonn si mostra così com'è, con qualche inestetismo che non intacca per nulla la sua bellezza. E' in forma e si vede, e poco

Dopo i commenti di odio per qualche filo di cellulite o per una taglia di seno in meno, l’ex signora Vonn ha lanciato un messaggio ...

