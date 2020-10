La crisi di Conte e la rinascita di Di Maio (Di martedì 27 ottobre 2020) È di pochi giorni fa la notizia del sondaggio secondo cui un eventuale nuovo partito guidato da Luigi Di Maio raccoglierebbe circa il 10 per cento dei voti. Nelle stesse ore un’altra rilevazione registrava un calo nei consensi del premier Giuseppe Conte, il quale avrebbe perso 3,8 punti di popolarità nel giro di una decina di giorni. Come cambiano le cose. Fino a pochi mesi fa era Di Maio quello in caduta libera – costretto finanche a rinunciare all’incarico di capo politico del M5S – mentre Conte aveva il vento di poppa, forte soprattutto dell’apprezzamento diffuso generato dalla gestione dell’emergenza Covid-19. Oggi il quadro è profondamente mutato. Non si è capovolto il mondo, certo, ma si assiste a un riequilibrio di forze, all’interno del campo ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) È di pochi giorni fa la notizia del sondaggio secondo cui un eventuale nuovo partito guidato da Luigi Diraccoglierebbe circa il 10 per cento dei voti. Nelle stesse ore un’altra rilevazione registrava un calo nei consensi del premier Giuseppe, il quale avrebbe perso 3,8 punti di popolarità nel giro di una decina di giorni. Come cambiano le cose. Fino a pochi mesi fa era Diquello in caduta libera – costretto finanche a rinunciare all’incarico di capo politico del M5S – mentreaveva il vento di poppa, forte soprattutto dell’apprezzamento diffuso generato dalla gestione dell’emergenza Covid-19. Oggi il quadro è profondamente mutato. Non si è capovolto il mondo, certo, ma si assiste a un riequilibrio di forze, all’interno del campo ...

