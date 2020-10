Juventus, Paratici ci ricasca: sanzionato per atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro (Di martedì 27 ottobre 2020) Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, è stato nuovamente sanzionato per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso della gara contro l’Hellas Verona.Tra le decisioni del giudice sportivo si legge infatti anche il nome di Paratici, con una ammenda per la seguente motivazione: “In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Al dirigente bianconero è stata comminata una multa da 15mila euro.Tra gli altri sanzionati, una giornata di squalifica per Simone Reposi, dirigente del Milan, “per avere, al 32° del secondo tempo, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Il direttore sportivo dellaFabio, è stato nuovamenteper il comportamento tenuto neidell’arbitro nel corso della gara contro l’Hellas Verona.Tra le decisioni del giudice sportivo si legge infatti anche il nome di, con una ammenda per la seguente motivazione: “In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva unneidel Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Al dirigente bianconero è stata comminata una multa da 15mila euro.Tra gli altri sanzionati, una giornata di squalifica per Simone Reposi, dirigente del Milan, “per avere, al 32° del secondo tempo, ...

