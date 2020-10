Inzaghi: “Per ora siamo in 16. Stiamo ultimando i tamponi” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Bruges. La squadra è partita per il Belgio senza 13 giocatori. “Adesso siamo in sedici. Domani in giornata la società farà un comunicato in merito alla situazione Covid. Non ce lo aspettavamo, dopo la bella partenza con il Dortmund volevamo venire qui al completo. Sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 120% per questa maglia”. Che squadra c’è da aspettarsi? “Sarà una Lazio competitiva che vorrà fare bene contro il Bruges. Che è una buona squadra, l’abbiamo analizzata ed è in testa al girone con noi. siamo in emergenza ma sono fiducioso”. Sul Bruges: “È un’ottima formazione, con giocatori importanti. Il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Il tecnico della Lazio, Simone, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Bruges. La squadra è partita per il Belgio senza 13 giocatori. “Adessoin sedici. Domani in giornata la società farà un comunicato in merito alla situazione Covid. Non ce lo aspettavamo, dopo la bella partenza con il Dortmund volevamo venire qui al completo. Sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 120% per questa maglia”. Che squadra c’è da aspettarsi? “Sarà una Lazio competitiva che vorrà fare bene contro il Bruges. Che è una buona squadra, l’abbiamo analizzata ed è in testa al girone con noi.in emergenza ma sono fiducioso”. Sul Bruges: “È un’ottima formazione, con giocatori importanti. Il ...

