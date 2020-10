Invalido al 100%: l’indennità di accompagnamento spetta in automatico e va fatta domanda? (Di martedì 27 ottobre 2020) spettabile redazione, ho 58 anni e da un anno mi è stata riconosciuta un’invalidità totale al 100%. Volevo capire come mai l’Inps non mi accredita anche l’indennità di accompagnamento, visto che appunto sono Invalido totale. Devo fare una domanda apposita per ottenerla? Grazie infinite, P.M. Risposta Gentilissimo, l’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta in automatico. Per ottenerla deve essere presentata apposita domanda all’Inps. Questo perché il requisito fondamentale per ottenerla è appunto l’impossibilità di deambulare e compiere atti quotidiani senza l’aiuto di un accompagnatore. Può anche essere concessa in modo temporaneo (ad esempio ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 ottobre 2020)bile redazione, ho 58 anni e da un anno mi è stata riconosciuta un’invalidità totale al. Volevo capire come mai l’Inps non mi accredita anche l’indennità di, visto che appunto sonototale. Devo fare unaapposita per ottenerla? Grazie infinite, P.M. Risposta Gentilissimo, l’indennità dinon viene riconosciuta in. Per ottenerla deve essere presentata appositaall’Inps. Questo perché il requisito fondamentale per ottenerla è appunto l’impossibilità di deambulare e compiere atti quotidiani senza l’aiuto di un accompagnatore. Può anche essere concessa in modo temporaneo (ad esempio ...

