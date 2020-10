Indice CLIMATICO NAO con improvvise forti oscillazioni, sconquasso meteo in Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli aggiornamenti di alcuni indici descrittivi delle dinamiche bariche emisferiche sono fondamentali. Fondamentali per carpire gli scenari meteo climatici in divenire, fondamentali per farci un’idea di quello che potrebbe essere il trend dominante di novembre. Ultimamente abbiamo parlato di NAO e AO, indicandone il ritorno in territorio positivo e conseguentemente un consolidamento dell’Alta Pressione alle nostre latitudini. Scenario che puntualmente si verificherà nei prossimi giorni, ma rispetto ad alcuni giorni fa dobbiamo inserire qualche elemento di novità. L’Indice NAO, nelle proiezioni a due settimane, ci mostra oscillazioni importanti. Nell’immagine allegata possiamo evidenziare certamente il ritorno in territorio positivo, ma a fine corsa sembra potersi riportare verso ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli aggiornamenti di alcuni indici descrittivi delle dinamiche bariche emisferiche sono fondamentali. Fondamentali per carpire gli scenariclimatici in divenire, fondamentali per farci un’idea di quello che potrebbe essere il trend dominante di novembre. Ultimamente abbiamo parlato di NAO e AO, indicandone il ritorno in territorio positivo e conseguentemente un consolidamento dell’Alta Pressione alle nostre latitudini. Scenario che puntualmente si verificherà nei prossimi giorni, ma rispetto ad alcuni giorni fa dobbiamo inserire qualche elemento di novità. L’NAO, nelle proiezioni a due settimane, ci mostraimportanti. Nell’immagine allegata possiamo evidenziare certamente il ritorno in territorio positivo, ma a fine corsa sembra potersi riportare verso ...

L’Italia e il Goal 13

Il Parlamento europeo ha dichiarato l’emergenza climatica e ambientale e la Commissione ha indicato ... Come possiamo notare dal grafico (dove 100 indica il valore dell’anno base 2010 per la media ...

