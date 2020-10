Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini scampa l’entrata di una sua ex fidanzata? (Di martedì 27 ottobre 2020) Udite, udite: Alessia Fabiani, ex fidanzata di Francesco Oppini, avrebbe potuto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante, infatti, Oppini abbia sempre vissuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, all’epoca dei fatti è stato con quella che era una star dello showbiz italiano. A riportare questa indiscrezione ci avrebbe pensato Davide Maggio, come riportato da biccy.it: Da quello che mi risulta avrebbero anzi, avevano deciso, di stuzzicare un po’ Francesco Oppini. Ed il boom sarebbe stato Alessia Fabiani verso il Grande Fratello Vip. Perché il GF ha contattato la Fabiani per entrare. La fortuna ha voluto che proprio in serata, io abbia saputo che ... Leggi su trendit (Di martedì 27 ottobre 2020) Udite, udite: Alessia Fabiani, exdi, avrebbe potuto fare il suo ingresso nella casa delVip 5. Nonostante, infatti,abbia sempre vissuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, all’epoca dei fatti è stato con quella che era una star dello showbiz italiano. A riportare questa indiscrezione ci avrebbe pensato Davide Maggio, come riportato da biccy.it: Da quello che mi risulta avrebbero anzi, avevano deciso, di stuzzicare un po’. Ed il boom sarebbe stato Alessia Fabiani verso ilVip. Perché il GF ha contattato la Fabiani per entrare. La fortuna ha voluto che proprio in serata, io abbia saputo che ...

GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - Sebasti95100470 : @lapinella Una storia bruttissima e nello stesso tempo molto commovente, ma non si racconta in un reality... per me… - iloveShiroyasha : RT @ThisCasino: Tommyzorzi: 'sono 42 giorni che faccio il Tommyshow una sera che ho l'umore a terra devono fare cosi?' GRANDE FRATELLO NON… -