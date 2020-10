Gli scienziati: 'Misure insufficienti, attenti alla terza ondata' (Di martedì 27 ottobre 2020) Se le Misure indicate dal nuovo Dpcm avranno effetti sul contenimento dell'epidemia, lo si vedrà tra un paio di settimane. La convinzione di diversi esperti, però, è che tra ritardi, mancanza di ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Se leindicate dal nuovo Dpcm avranno effetti sul contenimento dell'epidemia, lo si vedrà tra un paio di settimane. La convinzione di diversi esperti, però, è che tra ritardi, mancanza di ...

NicolaPorro : L'appello dei 100 ???????????????????? a Conte e Mattarella per adottare misure più drastiche è smentito da questi numeri ??… - chetempochefa : 'Non è mai troppo tardi per fare tutto ciò che si può fare. È preoccupante che vediamo tutti questi cambiamenti, ca… - SkyTG24 : ?? #Covid19, l'appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' ?? Tutti gli aggiornamenti in tempo reale… - EirEbe : RT @NicolaPorro: L'appello dei 100 ???????????????????? a Conte e Mattarella per adottare misure più drastiche è smentito da questi numeri ?? #COVID19… - RinoUssassai : RT @iltrumpo: Se gli scienziati dicessero che il covid viene portato dai neri, dagli arabi o dagli zingari, non esisterebbero più negazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scienziati Gli scienziati bocciano il governo: “Misure insufficienti, attenti alla terza ondata” Salernonotizie.it Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione: «Adesso basta soffiare sul fuoco»

E anche Speranza lo ha spronato a tenere duro: «Parlano i numeri, che sono più forti delle opinioni». Complici gli avvisi degli scienziati, la posizione del premier si è avvicinata a quella dei ...

Covid, i timori degli scienziati: «Misure insufficienti, attenti alla terza ondata»

Se le misure indicate dal nuovo Dpcm avranno effetti sul contenimento dell'epidemia, lo si vedrà tra un paio di settimane. La convinzione di diversi esperti, però, è che ...

E anche Speranza lo ha spronato a tenere duro: «Parlano i numeri, che sono più forti delle opinioni». Complici gli avvisi degli scienziati, la posizione del premier si è avvicinata a quella dei ...Se le misure indicate dal nuovo Dpcm avranno effetti sul contenimento dell'epidemia, lo si vedrà tra un paio di settimane. La convinzione di diversi esperti, però, è che ...