Giuseppe Conte | la lettera a Riccardo Muti | “Gentile Maestro | la mia è stata una decisione grave e particolarmente sofferta”

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Lei ha ragione: ladi chiudere le sale da concerto e i teatri &e; oggettivamente ‘’. I concerti, le rappresentazioni teatrali costituiscono alimento per lo spirito, nutrimento per l’anima. Proprio perché&eunasofferta“. Inizia cos&i; lacheha indirizzato alattraverso le pagine del Corriere della Sera. Il presidente del Consiglio risponde all’appello del direttore d’orchestra contro la chiusura dei teatri condividendo alcune riflessioni e considerazioni: “Siamo stati ...

marcotravaglio : VIRUS DA PRIMA SERATA - Noi non siamo d’accordo con lui sull’ultimo Dpcm. Ma dobbiamo ammettere che ieri il preside… - LegaSalvini : L'IMPRENDITRICE ASFALTA CONTE: ?'SEI L'AVVOCATO DELLA POLTRONA' LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE È A… - EzioGreggio : Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte : Non chiudiamo Cinema e Teatri - Firma la petizione!… - clikservernet : Giuseppe Conte, la lettera a Riccardo Muti: “Gentile Maestro, la mia è stata una decisione grave e particolarmente … - Noovyis : (Giuseppe Conte, la lettera a Riccardo Muti: “Gentile Maestro, la mia è stata una decisione grave e particolarmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Il Governo ha varato domenica scorsa il nuovo DPCM per contenere la pandemia e il premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove indennità con il decreto novembre per offrire un sostegno in particolare ...Lo dice il premier Giuseppe Conte in un intervento sulle pagine del Fatto Quotidiano. “Non abbiamo deciso queste chiusure indiscriminatamente – afferma il presidente del Consiglio – Tutte le misure ...