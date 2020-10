È in arrivo la serie live-action di Assassin’s Creed (Di martedì 27 ottobre 2020) A partire dal lancio iniziale nel 2007, la saga videoludica di Assassin’s Creed ha prodotto 12 videogiochi principali, sei spin-off e poi ancora romanzi, fumetti, corti e molte altre declinazioni. Nel 2016 era uscito anche un film con protagonista Michael Fassbender, con risultati però ben di sotto alle aspettative. Adesso le avventure della setta degli Assassini, che si battono in varie epoche storiche per il libero arbitrio in opposizione alle smanie di controllo dei Templari, continueranno in ulteriori adattamenti. In questo ore, infatti, Netflix ha annunciato un accordo con la compagnia di produzione Ubisoft per realizzare diverse serie in carne e ossa, animate o anime a partire dai suoi titoli. Il primo progetto in seguito a questa alleanza sarà proprio una produzione live-action ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) A partire dal lancio iniziale nel 2007, la saga videoludica di Assassin’sha prodotto 12 videogiochi principali, sei spin-off e poi ancora romanzi, fumetti, corti e molte altre declinazioni. Nel 2016 era uscito anche un film con protagonista Michael Fassbender, con risultati però ben di sotto alle aspettative. Adesso le avventure della setta degli Assassini, che si battono in varie epoche storiche per il libero arbitrio in opposizione alle smanie di controllo dei Templari, continueranno in ulteriori adattamenti. In questo ore, infatti, Netflix ha annunciato un accordo con la compagnia di produzione Ubisoft per realizzare diversein carne e ossa, animate o anime a partire dai suoi titoli. Il primo progetto in seguito a questa alleanza sarà proprio una produzione...

DisneyPlusIT : Nuovo mese = Nuovi contenuti in arrivo! ?? Da 'C'era Una Volta' alla nuova serie italiana '#ICavalieriDiCastelcorvo'… - yennefair : @fernweh_____ Serie in arrivo a quanto pare ?? - tech_gamingit : Netflix e Ubisoft annunciano l'arrivo sulla piattaforma di una nuova Serie TV Live Action su Assassin's Creed - oOShinobi777Oo : Netflix e Ubisoft annunciano l'arrivo sulla piattaforma di una nuova Serie TV Live Action su Assassin's Creed - cinemaniaco_fb : ?????????????? Assassin’s Creed, in arrivo su Netflix una serie Tv live action. E non solo -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo serie Netflix: tutte le serie TV in arrivo a novembre 2020 Everyeye Serie TV Luvumbo, l'esordio in A si allontana

Zito Luvumbo dovrà ancora aspettare prima di potere fare il suo in serie A con la maglia del Cagliari. L’attaccante angolano si è sottoposto a una serie di accertamenti che hanno evidenziato una ...

Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato ... seguito alla buona prestazione di domenica nel derby con il Napoli, nonostante non siano arrivati punti. Dispiace che non ci ...

Zito Luvumbo dovrà ancora aspettare prima di potere fare il suo in serie A con la maglia del Cagliari. L’attaccante angolano si è sottoposto a una serie di accertamenti che hanno evidenziato una ...Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato ... seguito alla buona prestazione di domenica nel derby con il Napoli, nonostante non siano arrivati punti. Dispiace che non ci ...