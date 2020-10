**Dl ristori: bozza, cancellazione seconda rata Imu, perdita gettito per 2020 di 115,7 mln** (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Nella bozza del Dl ristori c'è anche la cancellazione della seconda rata dell'Imu per le attività produttive. E' quanto si legge nella bozza del provvedimento nel quale si precisa che si tratta di una misura ancora provvisoria. Con questa norma "si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a 115,7 milioni di euro di cui 19,3 milioni a titolo di Imu quota Stato e 96,4 milioni a titolo di Inu quota comune". Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Nelladel Dlc'è anche ladelladell'Imu per le attività produttive. E' quanto si legge nelladel provvedimento nel quale si precisa che si tratta di una misura ancora provvisoria. Con questa norma "si stima unadiper l'annopari a 115,7 milioni di euro di cui 19,3 milioni a titolo di Imu quota Stato e 96,4 milioni a titolo di Inu quota comune".

