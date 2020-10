Covid, in Sicilia e Calabria serve l'autocertificazione per spostarsi dopo il coprifuoco (Di martedì 27 ottobre 2020) Bisogna circolare con l'autocertificazione solo in quelle regioni dove le ordinanze regionali prevedono il coprifuoco. Lo precisa la circolare esplicativa del Dpcm inviata ai prefetti dal capo di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 27 ottobre 2020) Bisogna circolare con l'solo in quelle regioni dove le ordinanze regionali prevedono il. Lo precisa la circolare esplicativa del Dpcm inviata ai prefetti dal capo di ...

