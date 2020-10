Conte sulla graticola. Renzi insiste: non calano i contagiati, crescono i disoccupati (Di martedì 27 ottobre 2020) 'Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati : aumentano solo i ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) 'Leggo polemichenostra semplice richiesta al Premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i: aumentano solo i ...

NicolaPorro : Sulla chiusura delle palestre (ma non solo!), #Conte parla come se fosse ai tempi di Berlino est. Ecco perché ?? - CarloCalenda : Continuerò a non commentare le misure dei DPCM. Credo ancora che debba prevalere un segnale di responsabilità nell’… - dellorco85 : Sei uno dei pochi giornalisti che si è accreditato, puoi chiedere quello che vuoi a #Conte sulla sanità o sull'econ… - ILuberti : RT @TorciaPolitica: Notiamo che paradossalmente alcuni canali insistono nel vendere le proteste contro il DPCM Conte come una rivoluzione v… - RaiNews : Lettera del premier nella quale replica al direttore d'orchestra Riccardo Muti, per rispondere 'al Suo accorato app… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte sulla Conte sulla DaD: contiamo di farla solo per qualche settimana La Tecnica della Scuola Renzi a Conte e Zingaretti: «Non siamo yes men, i ristoranti chiusi alle 18 aumentano i disoccupati»

Il premier Giuseppe Conte ha detto: «La politica deve saper dare conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere ...

Il sindaco di Ottaviano scrive a Conte: “6000 militari per riaprire tutto in sicurezza”

Questo, in sintesi, il contenuto di una lettera che il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha inviato al premier Giuseppe Conte.Il primo cittadino scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri: ...

Il premier Giuseppe Conte ha detto: «La politica deve saper dare conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere ...Questo, in sintesi, il contenuto di una lettera che il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha inviato al premier Giuseppe Conte.Il primo cittadino scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri: ...