Conte prova a spezzare la tenaglia renziana

Una tenaglia sempre più stretta. Giuseppe Conte ha fretta di sottrarsi alla morsa e convoca un vertice di maggioranza. Dicono in Italia Viva: "Dovrà concedere qualche modifica al decreto". Quel decreto firmato solo domenica sera e già Contestato da molti. Attaccato dalle opposizioni e dalle forze politiche che dovrebbero sostenerlo, con i cori scanditi nelle piazze di mezza Italia ancora nelle orecchie, il presidente del Consiglio rompe l'assedio aprendo il Palazzo a quelle categorie produttive che si sentono più colpite dall'emergenza economica legata all'epidemia di Covid: dopo commercianti e artigiani, a salire nella sala verde di Palazzo Chigi sono sportivi e rappresentanti del mondo dello spettacolo. Per tutti loro sono pronti gli indennizzi del decreto ristori.

Renzi chiede modifiche al dpcm, stasera il premier vedrà i capigruppo di maggioranza. Anche il Pd inizia ad essere insofferente e le piazze sono sempre di più ...

