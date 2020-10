Baglio | bisogna intervenire | nidi convenzionati sono a rischio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “#ancora senza contratti ne’ pagamenti pregressi, ale attivita’. La sindaca #Raggi intervenga. Ihanno proseguito la loro attivita’ fornendo un servizio essenziale per famiglie e Campidoglio, ora pero’ non c’e’ piu’ tempo da perdere”. Cosi’ in un tweet la consigliera capitolina Pd Valeria