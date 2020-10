Assassin's Creed: Netflix lavora a più serie tv tratte dal videogioco (Di martedì 27 ottobre 2020) Netflix sta sviluppando diverse serie tv, live-action e animate, tratte dal celebre videogioco Assassin's Creed, in seguito a un accordo con Ubisoft. Netflix sarebbe al lavoro su più serie tv tratte da Assassin's Creed, il celebre videogioco svilupparo da Ubisoft. La piattaforma streaming ha infatti stipulato un accordo con l'azienda francese che potrebbe dare il via a un vero e proprio universo televisivo. Uno dei franchise di videogiochi più venduti al mondo potrebbe quindi presto trasformarsi in progetti live-action e animati. La prima serie tv ad essere sviluppata dovrebbe essere un adattamento live-action, prodotto da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020)sta sviluppando diversetv, live-action e animate,dal celebre's, in seguito a un accordo con Ubisoft.sarebbe al lavoro sutvda's, il celebresvilupparo da Ubisoft. La piattaforma streaming ha infatti stipulato un accordo con l'azienda francese che potrebbe dare il via a un vero e proprio universo televisivo. Uno dei franchise di videogiochi; venduti al mondo potrebbe quindi presto trasformarsi in progetti live-action e animati. La primatv ad essere sviluppata dovrebbe essere un adattamento live-action, prodotto da ...

mobiFlip : Assassin's Creed: #Netflix produziert Serie - wakkapoficial : ¡Serie de Assassin´s Creed a la vista! - NerdPool_IT : Netflix annuncia l’arrivo una serie in live-action su Assassin’s Creed in collaborazione con Ubisoft! - Provostrrell : Assassin’s Creed Enzio Views aqui ?? - 3KiB3 : RT @comingsoonit: #Netflix porta #AssassinsCreed in tv! Annunciato lo sviluppo di una serie live-action basata sul popolare videogame. Al l… -