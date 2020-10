Web e disagio giovanile in”#Emily06, ragazzi nella rete” di Raffaele Focaroli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Web e disagio giovanile in”#Emily06, ragazzi nella rete” di Raffaele Focaroli – Per rendere i nostri giovani immuni dalle trappole del web serve promuovere un’opera di responsabilizzazione nell’uso degli strumenti informatici che cominci dalle famiglie, passi per le scuole e coinvolga operatori socio-assistenziali e professionisti della comunicazione. A lanciare l’allarme è Raffaele Focaroli, pedagogista e giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha curato il libro “#emily06. ragazzi nella rete”, edito da Armando Curcio Editore. Un romanzo che affronta, seguendo il filo conduttore dell’intrecciarsi delle vicende dei suoi protagonisti, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Web ein”#Emily06,rete” di– Per rendere i nostri giovani immuni dalle trappole del web serve promuovere un’opera di responsabilizzazione nell’uso degli strumenti informatici che cominci dalle famiglie, passi per le scuole e coinvolga operatori socio-assistenziali e professionisti della comunicazione. A lanciare l’allarme è, pedagogista e giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha curato il libro “#emily06.rete”, edito da Armando Curcio Editore. Un romanzo che affronta, seguendo il filo conduttore dell’intrecciarsi delle vicende dei suoi protagonisti, ...

Oltremareoff : RT @airali15694049: Lo dico francamente. Ogni volta che sul web vedo il video di Balotelli non riesco mai a guardarlo per il disagio che mi… - Asya14181465 : RT @airali15694049: Lo dico francamente. Ogni volta che sul web vedo il video di Balotelli non riesco mai a guardarlo per il disagio che mi… - valli_ele : RT @airali15694049: Lo dico francamente. Ogni volta che sul web vedo il video di Balotelli non riesco mai a guardarlo per il disagio che mi… - airali15694049 : Lo dico francamente. Ogni volta che sul web vedo il video di Balotelli non riesco mai a guardarlo per il disagio ch… - TaeLaviv : Notare che sto usando twitter dal web, c'è del disagio ma non so dove sia finito il telefono -

Ultime Notizie dalla rete : Web disagio Web e disagio giovanile in"#Emily06, ragazzi nella rete" di Raffaele Focaroli RomaDailyNews Sport in gravidanza: nasce Nike (M), la collezione pensata per la maternità

Per venire incontro alle donne in gravidanza che non vogliono rinunciare alla sana abitudine di allenarsi, Nike, leader mondiale nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori sportivi, ha l ...

Pagine e web come una piazza della Sicilia che verrà

Investire su noi stessi, sulle nostre idee e ambizioni, sui nostri progetti e sogni. Mentre le paure crescono proporzionalmente alla salita dei contagi, s’apre la lunga stagione del post-pandemia, per ...

Per venire incontro alle donne in gravidanza che non vogliono rinunciare alla sana abitudine di allenarsi, Nike, leader mondiale nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori sportivi, ha l ...Investire su noi stessi, sulle nostre idee e ambizioni, sui nostri progetti e sogni. Mentre le paure crescono proporzionalmente alla salita dei contagi, s’apre la lunga stagione del post-pandemia, per ...