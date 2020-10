Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione lunedì 26 ottobre in studio Giulia Ferrigno il codice sarà sconfitto dalla ricerca e dal vaccino quindi dobbiamo aiutare e garantire l’efficienza delle organizzazioni sanitarie della prevenzione la precauzione la solidarietà per sostenere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chi aggiunge ci sono malattie che non vanno in lockdown e devono continuare ad essere curate con l’attenzione che meritano i capo dello Stato alla cerimonia dei giorni della ricerca Lancia 2 appelli vaccino globalmente accessibile senza discriminazione alcuna e la ricerca non sia una gara ma un gioco di squadra Quindi aggiunge Non dimentichiamo che il nemico di tutti è il virus è in roba situazione critica la cancelliera tedesca Angela Merkel parla al direttivo che ha rinviato il ...