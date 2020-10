Ufficiale | CSKA Sofia | esonerato l’allenatore Belchev Giovedì c’è la Roma

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilhal’allenatore Stamen. Il tecnico ha pagato a caro prezzo il pareggio di ieri in campionato e il ritardo in classifica evidente. Ilè in piena crisi, avendo perso la prima gara di Europa League con il Cluj e in campionato non vince da 6 partite, con uno score di 5 pareggi e una sconfitta. Giovedì la compagine bulgara sfiderà laall’Olimpico nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Foto: LogoL'articolol’allenatore. Giovedì c’è laproviene da Alfredo Pedullà.